صدمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، هند القحطاني، متابعيها بحديثها عن عملها تطبيق للتعارف بين الرجال والنساء للرومانسية والغرام.

وشن متابعو هند القحطاني، هجوما لاذعا عليه بعدما أعلنت عن عملها تطبيق للحب والغرام بين النساء والرجال، الأمر الذي استهجنوه ووصفوه بالوقاحة.

وحمل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجهات التي كانت تمول إعلاناتها المسؤولية، فيما وصلت له هند بالتشجيع على إشاعة الفاحشة بين الناس.

وكانت هند القحطاني ظهرت في فيديو تقول فيه:”بسوي تطبيق للتعارف والحب والغرام والهيام ويتعرفون الرجال على النساء ويصير بينكم رومانسيات وحب وغرام”.

يذكر أن هند القحطاني طلبت من متابعيها مساعدتها في الحصول على الإعلانات بعد أن أعلنت عدم قدرتها على العمل مع العملاء السعوديين لعدم وجود رخصة لديها.