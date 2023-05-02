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مبنى وزارة الحج بالسبعينات الميلادية.. تحول كمقر لديوان الخدمة المدنية بالثمانينات
مبنى وزارة الحج بالسبعينات الميلادية.. تحول كمقر لديوان الخدمة المدنية بالثمانينات
منذ 5 دقيقة
0
751
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