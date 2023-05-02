أعلنت مدارس الفرسان الأهلية بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للجنسين للعام الدراسي القادم (2023/2024)م، واشترطت المدرسة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت الوظائف التعليمية:
– صفوف أولية.
– لغة عربية.
– اجتماعيات.
– تربية بدنية.
– رياضيات.
– تربية إسلامية.
– لغة إنجليزية.
– حاسب آلي.
– تربية فنية.
– رياض أطفال.
– علوم.
– فيزياء.
– أحياء.
– كيمياء.
الوظائف الإدارية:
– وكيل.
– رائد نشاط.
– أمين صندوق.
– محضر مختبر.
– موجه طلابي.
– مسؤول تقنية.
– سكرتير.
– مراقب.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع
1- الوظائف التعليمية: هنا
2- الوظائف الإدارية: هنا
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