أعلنت مدارس الفرسان الأهلية بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للجنسين للعام الدراسي القادم (2023/2024)م، واشترطت المدرسة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت الوظائف التعليمية:

– صفوف أولية.

– لغة عربية.

– اجتماعيات.

– تربية بدنية.

– رياضيات.

– تربية إسلامية.

– لغة إنجليزية.

– حاسب آلي.

– تربية فنية.

– رياض أطفال.

– علوم.

– فيزياء.

– أحياء.

– كيمياء.

الوظائف الإدارية:

– وكيل.

– رائد نشاط.

– أمين صندوق.

– محضر مختبر.

– موجه طلابي.

– مسؤول تقنية.

– سكرتير.

– مراقب.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

1- الوظائف التعليمية: هنا

2- الوظائف الإدارية: هنا