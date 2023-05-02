أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تفعيل الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات بدءاً من 1 مايو 2023م، على أن يتم تطبيقه بنسبة %50 على مسارات محطات الفحص الفني في جميع مناطق المملكة.

وتأتي تلك الخطوة، استمراراً لجهود المواصفات السعودية في تنظيم آلية حجز الموعد وتقليل الزحام، وتوفير الوقت والجهد، من أجل تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل عملية الفحص الفني للمركبات.

وأشارت “المواصفات السعودية” إلى أنها أطلقت منصة إلكترونية مخصصة لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري وتخدم مُلّاك المركبات في معرفة المواقع الأقرب لهم وحجز الموعد المناسب، وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونياً بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، داعية الراغبين بإجراء الفحص الفني الدوري إلى حجز موعد من خلال الدخول على: هنا.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود التي تقدمها المواصفات السعودية في مجال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري وتحسين خدمات المستفيدين، وإيجاد الحلول المثُلى لتطوير تلك المنظومة عبر مكوناتها الرئيسة، التي تتمثل بالجانب التنظيمي من إدارة وحوكمة المنظومة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والجانب التقني من تطوير نظام إلكتروني لجميع مراكز الفحص في المملكة.