قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على (11) متهمًا، (10) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن، لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزل شعبي مجهزٍ بكاميرات مراقبة بمدينة سكاكا، وكرًا لهم، ونتج عن ذلك ضبط مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات وأجهزة هواتف متنقلة وسلاحين ناريين وذخيرة وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.