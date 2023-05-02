أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 11219 نقطة (- 67 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليار ريال.

وتراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، عند 35.45 ريال (- 2 %) للأول و75.20 ريال (- 1 %) للثاني.

وهبط سهم ينساب، بأكثر من 2 % عند 43.15 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الأول 2023 بقيمة 369.7 مليون ريال، والتي جاءت أعلى من متوسط الخسائر المتوقعة البالغة 176 مليون ريال.

وأغلق سهم الدريس عند 99 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

في المقابل، ارتفع سهم بنك الرياض، بنسبة 2 % عند 31.75 ريال، عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الأول 2023 بنسبة 30 %.