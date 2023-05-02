علق الناقد الرياضي فهد الروقي على تصريحات رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل بشأن دعم الهلال من أجل تحقيق البطولة الآسيوية.

وقال الروقي : ” عن أي دعم للهلال يتحدث رئيس اتحاد القدم؟ هل وضع بطولة السوبر قبل كأس العالم دعم ؟! هل استدعاء لاعبي الهلال لمعسكر ودي دعم ؟ هل ضغط الجدولة ووضع نصف نهائي كأس الملك قبل النهائي القاري دعم؟ “.

وتابع ” ربما يكون ( دعم ) باللهجة الخليجية “.

وكان المسحل قد قال في تصريحات لقناة “إس إس سي الرياضية” : ” لا يوجد اليوم اتحاد محلي يتمنى عدم حصول نادي من نفس الاتحاد على بطولة قارية، والحين نركز على دعم الهلال من أجل تحقيق البطولة ” .