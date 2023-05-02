تقرير الصحيفة الفرنسية شدد على أن تصرف ميسي لم يعجب عددًا من اللاعبين في غرفة ملابس باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى قطاع عريض من جمهور الفريق، ولا يريد النادي إعطاء انطباع بأن اللاعبين في إجازة بعدما أصبح لقب الدوري الفرنسي على المحك.

أثارت زيارة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المملكة للترويج للسياح غضب داخل أروقة النادي الباريسي.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن بعض لاعبي باريس سان جيرمان أصيبوا بحالة من الصدمة نتيجة رحلة ميسي إلى المملكة بعد مواجهة لوريان في الجولة 33 من الدوري الفرنسي 2022-23.

وقالت الصحيفة أن تصرف ميسي لم يعجب عددًا من اللاعبين في غرفة ملابس باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى قطاع عريض من جمهور الفريق، ولا يريد النادي إعطاء انطباع بأن اللاعبين في إجازة بعدما أصبح لقب الدوري الفرنسي على المحك.

كان لاعبو باريس سان جيرمان من المقرر أن يحصلوا على يومي راحة في حالة الفوز على لوريان، ولهذا السبب خطط ميسي رحلته إلى السعودية، لكن الخسارة بنتيجة 3-1 غيرت خطط النادي.