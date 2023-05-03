تغلب نادي أرسنال على نظيره تشيلسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء، الثلاثاء، بملعب “الإمارات” فى ختام منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023

وسجل لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد الهدفين الأول والثاني لارسنال في الدقيقتين 18 و31 ،وتكفل المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة .34

و رد المهاجم الشاب نوني مادويكي بهدف لتشيلسي خلال الشوط الثاني في الدقيقة .65

بهذه النتيجة تصدر نادي أرسنال بشكل مؤقت جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 4 لقاءات وتسجيل 81 هدفاً وتلقى 39