أوضح الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الاستخارة في أكثر من أمر في صلاة واحدة، موضحا حكمها وماهتها.

وقال الفوزان، في مقطع صوتي شاركه حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه إذا كانت مجتمعة فإنه يكفي صلاة واحدة ويدعو دعاء واحدا.

وأضاف: أما إذا كانت متفرقة، في أوقات متفرقة، فكل أمر له استخارة، والاستخارة تكون في الأمور المهمة، غير العبادة، لأن العبادة لا استخارة فيها، لأن المصلحة ظاهرة فيها.

وأكمل الفوزان: لكن الأمور المهمة مثل السفر أو الزواج أو الإقدام على شراء سلعة أو تركها، هذه يستخير فيها.