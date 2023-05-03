كشف أخصائي علاج الإدمان «حمد الشيحان»، عنعلامات إدمان الشبو وسبل التعافي منه ودور الأهل في ذلك.

وقال الشيحان أن تلك العلامات تشمل عدم جلوس المتعاطي في المنزل والبقاء يقظا لعدة أيام مع اندلاع خلافات حال عدم الحصول على تلك المادة.

ودعا أخصائي علاج الإدمان، راغبي العلاج من تعاطي الشبو بالتوجه إلى أقرب مركز صحي متخصص والوعي بخطورة التعاطي الذي يربك عائلات بأكملها، مشددا على عدم طرد المتعاطي من المنزل أو القسوة عليه من قبل الأهل وإدارة الحوار معه دون يأس وفي وقت مناسب في سبيل دعم تعافيه.