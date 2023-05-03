طرحت شركة التصنيع وخدمات الطاقة طاقة المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

واوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو منسق الابتكار:ط، مبينة أن المؤهلات والخبرات هي مايلي:

التعليم / المؤهلات: مطلوب: درجة البكالوريوس في الهندسة أو أي تخصص مشابه.

المفضل: ماجستير في إدارة الأعمال أو مؤهل دراسات عليا معادل من مدرسة معترف بها دوليًا ، أو شهادة ذات صلة في إدارة المشروع أو التكنولوجيا.

مطلوب: خبرة من 5 إلى 9 سنوات مع سنة واحدة على الأقل في دور مماثل، ويفضل خبرة سابقة في خدمات حقول النفط أو القطاعات المماثلة.

وتابعت الشركة أن المؤهلات والخبرات هي :

التعليم / المؤهلات: دبلوم تقني في الهندسة الميكانيكية.

الخبرات المطلوبة: 8 سنوات من الخبرة مع معدات خدمات الآبار (CTS ، CMT & FRAC).

ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا