أعلنت مدارس دار الرواد النموذجية بمحافظة جدة عن توفر وظائف تعليمية وإدارية لكلا الجنسين في بعض التخصصات، للعام الدراسي القادم 1445هـ، واشترطت المدرسة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة:

الوظائف التعليمية (رجال):

– معلم صف.

– لغة عربية.

– أحياء.

– دراسات إسلامية.

– لغة إنجليزية.

– حاسب آلي.

– دراسات اجتماعية.

– رياضيات.

– تربية رياضية (سباحة).

الوظائف الإدارية (رجال):

– موجه طلابي.

– رائد نشاط.

– مراقب طلابي.

– سكرتير.

الوظائف التعليمية (نساء):

– صفوف أولية.

– محضرة مختبر.

– رياضيات (ثانوي).

– تربية بدنية.

– لغة إنجليزية (جميع المراحل).

– علوم.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع