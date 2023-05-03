قبضت شرطة محافظة تربة على (4) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة للتداول الطبي، ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة وجهاز حاسوب (لابتوب) ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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