أثار الداعية التونسي الشيخ محمد بن حمود جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته عن عدم فرضية الحجاب

وقال الشيخ محمد بن حمود في حوار تلفزيوني إنه أقنع زوجته بترك الحجاب لأنه “عُرف وعادة وليس فرضا دينيا”.

وأضاف: “كنت مقتنعا تماما الاقتناع بأن الحجاب فرض لكن حين اطلعت على كل التفسيرات وبحثت في الآيات وتاريخ الحجاب، لم أجد أي آية تثبت فريضة الحجاب”.

وتباينت الآراء حول تصريحاته، بين رافض لرأي الشيخ ومستنكر لعدم فرضية الحجاب الثابتة بالكتاب والسنة، داعين إياه إلى التراجع، وآخر يسانده مستدلا بآراء لشيوخ من خارج تونس