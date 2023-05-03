تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، تنطلق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم، في مكة المكرمة في شهر صفر 1445هـ، ويشارك فيها متسابقون من جميع الدول.

وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – لرعايتهما وعنايتهما بالقرآن الكريم، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي امتداداً لما تقدمه هذه الدولة المباركة من تحفيز لأبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره.

وأوضح أن الوزارة تتشرف بتنظيم هذه المسابقة التي تحظى بمكانة كبيرة على المستوى الدولي وتبرز دور المملكة الريادي في العناية بالقرآن الكريم وحفظته، ويقام حفلها الختامي في رحاب المسجد الحرام، منوهاً بما حققته المسابقة خلال مسيرتها التي تجاوزت أربعة عقود على المنافسة لحفظ القرآن الكريم، وإبراز جهود المملكة في العناية والاهتمام والتشجيع على حفظ كتاب الله الكريم.

وسيتنافس المشاركون في هذه المسابقة بخمسة فروع هي:

الفرع الأول: فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الرابع: حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

مما يذكر أن الأمانة العامة للمسابقة، قد رفعت عبر بوابتها الإلكترونية شروط المسابقة وإجراءاتها التنظيمية التي تمكن الجهات المعنية من الاطلاع عليها وترشيح المتسابقين للمشاركة في هذه المسابقة العالمية عبر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لتسهيل الإجراءات لتمكين أكبر عدد من المشاركة فيها.