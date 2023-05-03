أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 1.3 %، ليغلق عند 11073 نقطة (- 145 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

وتراجع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو، بنسبة 1 % عند 74.10 ريال و35.10 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم مصرف الإنماء، إس تي سي، وسلوشنز، والتصنيع، وسبكيم العالمية، ودار الأركان، وأمريكانا، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وأغلق سهم أملاك، عند 16.40 ريال (- 6 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

في المقابل، صعد سهم رتال، بنسبة 3 % عند 12.58 ريال، وكانت الجمعية العمومية قد وافقت على تجزئة القيمة الاسمية، وتعديل سعر السهم.

وصعد سهم نادك، بأكثر من 2 % عند 30.10 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول 2023.