ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أصبح بين بين الهلال وإنتر ميامي.

وأوضحت أنه “بسبب الأمور المعقدة في برشلونة فإن مستقبل ميسي من المرجح أن ينحصر بين عرضي إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي على وجه التحديد”.

وأضافت: “في السعودية يتم تجهيز أكبر عقد في تاريخ كرة القدم من أجل النجم الأرجنتيني، وفي ظل التطورات الكبيرة التي حدثت في الأسابيع الماضية، فقد أصبح العرض السعودي هو المفضل لميسي”.

ولفتت إلى أن اهتمام نادي إنتر ميامي موجود منذ سنوات، مضيفة: “فهم يغرونه بأمورٍ كثيرة، منها أن يحظى ميسي بأسهم في النادي، لكن الاهتمام الأمريكي لم يكن الأعلى ترشيحًا حتى الآن”.

يذكر ان باريس سان جيرمان قرر إيقاف ميسي بشكل فوري لمدة أسبوعين، مع حرمانه من المشاركة في المباريات أو التدرب جماعيًا مع الفريق، وسيُخصَم منه راتب أسبوعين، بسبب سفره برفقة عائلته إلى المملكة دون إذن النادي.

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