حقق فريق التعاون فوزاً ثميناً على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي.

وسجل هدفي التعاون اللاعب فهد الرشيدي في الدقيقتين 17 و 65 بينما نجح حمدالله في تقليص الفارق لصالح الاتحاد بتسجيله هدفاً في الدقيقة 74 .

وبذلك الفوز ارتفع رصيد التعاون إلى 43 نقطة في المركز الخامس ، بينما يتجمد رصيد الاتحاد عند 59 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري.