حقق فريق التعاون فوزاً ثميناً على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي.
وسجل هدفي التعاون اللاعب فهد الرشيدي في الدقيقتين 17 و 65 بينما نجح حمدالله في تقليص الفارق لصالح الاتحاد بتسجيله هدفاً في الدقيقة 74 .
وبذلك الفوز ارتفع رصيد التعاون إلى 43 نقطة في المركز الخامس ، بينما يتجمد رصيد الاتحاد عند 59 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري.
هـدف لـ #التعاون ⚽️#التعاون 1 : 0 #الاتحاد
فهد الرشيدي د17' #الاتحاد_التعاون #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 3, 2023
هـدف لـ #التعاون ⚽️#التعاون 2 : 0 #الاتحاد
فهد الرشيدي د65' #الاتحاد_التعاون #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 3, 2023
هدف لـ #الاتحاد ⚽️#التعاون 2 : 1 #الاتحاد
حمدالله د74' #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 3, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً