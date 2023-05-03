رأى مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن مقارنة هداف فريقه إرلينغ هالاند مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي مضرة باللاعب النرويجي.

وقال غوارديولا: “لا أحد يقارن بميسي. لن يساعد ذلك إرلينغ. ميسي هو اللاعب الأكثر كمالا الذي شاهدته في حياتي من حيث الرؤية، المراوغات، التمرير، القدرة التنافسية، من بين عدة أشياء صعبة”.

وأضاف: “آمل في أن يقترب إرلينغ من ليو، سيكون ذلك رائعا له ولنا، لكنني لا أساعد أحدا على مقارنتهما”.

يذكر أن هالاند صاحب الـ 22 عاما، يقدم مستوى رائعا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وهو بحاجة لهدف للانفراد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد ضمن البريميرليغ بنظامها المتبع منذ 1992.

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