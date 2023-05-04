قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مُقيمَيْن من الجنسية الفلبينية بمنطقة الرياض، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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