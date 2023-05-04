تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من ضبط 164,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاح ناري ، داخل مركبة ، خلال محاولة نقل المواد المخدرة عبر طريق الأرطاوي الصحراوي بمحافظة القويعية .

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.