رد النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان على غضب جماهير ناديه.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي: “لا تسمح للجماهير بأن تضعك في مرمى عاصفتهم، بل ضعهم في منطقتك الآمنة”.

وبدا نيمار غاضبا للغاية من الهتافات العدائية تجاهه أثناء تجمهر الكثيرين أمام مقر النادي، أمس الأربعاء.

وأشار نيمار بعلامة الإعجاب على منشور يصف جماهير بي إس جي بأنهم يفتقرون إلى العظمة، وأنهم “صغار”، يعانون من مشاكل ذهنية وعقلية.

وكانت مجموعة من الجماهير الغاضبة توجهت إلى منزله، وهتفت ضده، وقامت بسبه، وطالبته بالرحيل عن النادي.