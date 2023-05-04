قامت وزارة التعليم، بإلغاء أسبقية التسجيل للطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل، من خلال التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات والذي حددت موعده بداية من يوم الأحد 17 شوال ويستمر إلى 28 شوال.

وأعلنت وزارة التعليم عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية، وذلك من خلال رابط خدمة “التسجيل الإلكتروني”، الذي سيتم إرساله تباعاً بشكل خاص على هواتف أولياء الأمور.

وتسهم تلك الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة بحلول العام الدراسي الجديد 1445هـ.