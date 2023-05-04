أعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، نشوب حريق بمبنى تحت الإنشاء في مكة المكرمة.

وباشر مدني ‎مكة المكرمة حريقًا بأخشاب في مبنى تحت الإنشاء، ولا إصابات جراء الحريق.

وفي وقت سابق من اليوم أخمد مدني ‎الدمام حريقًا في محل تجاري، ولم يسفر عن إصابات ولله الحمد.