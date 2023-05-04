عبرت سيدة مسنة عن مشاعرها بعد الوصول إلى أرض المملكة ضمن عمليات الإجلاء التي تواصلها المملكة.

وقالت السيدة: “الأوضاع في السودان خطيرة جدا الناس في بيوتها مش آمنة،وبيحصل سرقة ونهب ربنا ينجيهم”، مضيفة: ” الحمدلله طلعنا من الحرب ووصلنا للآمان”.

وفي السياق ذاته أعرب أحد الرعايا عن شعوره عند وصوله إلى ميناء جدة الإسلامي، قائلا: “طلعنا من موقف صعب والحمدلله كل شيء تمام”.

وتواصل المملكة إجلاء مواطنيها ورعايا أجانب من السودان، عبر رحلات بحرية وجوية بناء على توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.

فيديو | "وجدنا التعاون والتعاطف".. أحد الرعايا يعبر عن شعوره عند وصوله إلى ميناء جدة الإسلامي #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/t6wsgp2w4n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023