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الجمعة5 مايو

موقف مؤلم لركاب باص

منذ 2 ساعة
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    التعليقات

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    ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 6401 منذ 48 دقيقة

    لاحول ولا قوة إلا بالله

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