أكد فريق من العلماء أن أسلوب تنفس بسيطاً يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر؛ حيث طُلب من المشاركين في إحدى الدراسات أن يستنشقوا الهواء لمدة خمس ثوان قبل الزفير لمدة خمس ثوان أخرى.

وتم فعل تمرين التنفس البسيط هذا لمدة 20 دقيقة، مرتين في اليوم، على مدى أربعة أسابيع، فيما كان لجلسات التنفس القصيرة هذه، التي استغرقت 20 دقيقة، تأثيرات كبيرة.

ولوحظ أن تقلب معدل ضربات القلب لدى المشاركين يزداد، بينما انخفضت مستويات ببتيدات أميلويد بيتا في مجرى الدم بشكل ملحوظ بحلول الوقت الذي مرت به الأسابيع الأربعة من التجربة، وارتبط بهذه الببتيدات مرض ألزهايمر لسنوات عديدة، ويعتقد بعض الخبراء أنها قد تكون سبب هذا المرض الدماغي التنكسي المدمر.

وأجرى الدراسة الحديثة، باحثون من كلية ليونارد ديفيس لعلم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا، ونُشرت نتائجها كاملة منذ ذلك الحين في مجلة Scientific Reports.