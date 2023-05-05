رد المدير الفني لنادي الهلال، رامون دياز على سؤال يتعلق بمفاوضات الهلال مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال رامون دياز، ردًا على سؤال يتعلق بمفاوضات الهلال مع ميسي قائلًا: “نحن نركز على النهائي، بعدها لكل حادث حديث”.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد غدًا السبت ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهت نتيجة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت قد ذكرت مصادر صحفية، وجود اجتماع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وممثلي نادي الهلال بخصوص ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.