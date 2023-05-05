أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 841,469. حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 227 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي إلى 827,923 حالة، فيما لم يتم تسجل أي حالة وفاة ليبقى العدد 9,646 حالة.