أظهر مقطع فيديو لحظة وصول فنان العرب ‎محمد عبده إلى مطار جازان، حيث استقبله أحد العاملين بالمطار بالورود.

يستعد الفنان محمد عبده، لإحياء حفل بدولة الكويت 25 مايو الجاري، وأوشكت تذاكر الحفل المرتقب بدولة الكويت 25 مايو الجاري على النفاد، بعد يوم واحد من طرحها للحجز الالكتروني للجمهور.

وتصنف تذاكر حفل محمد عبده، في دولة الكويت، إلى 7 فئات، وتباع أسعارها كما يلي: (150 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 100 دينار كويتي، 90 دينار كويتي، 80 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 40 دينار كويتي).

ويذكر أن آخر أغاني الفنان محمد عبدة هي أغنية «كثير اشتقت» الذي طرحها في آخر شهر يناير الماضي عبر موقع يوتيوب.