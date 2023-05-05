تألقت نجمات حفل الـMet Gala لهذا العام بإطلالات خلّابة تكريماً للمصمم العالمي الراحل Lagerfeld، الذي كان ضيفاً ونجماً أساسياً في هذه الحفلة السنوية، قبل رحيله.

واختارت النجمات مجوهرات فاخرة، حيث اعتمدوها كلمسة أخيرة واختاروا أن يجعلوا إكسسواراتهم هي النقطة المحورية في مظهرهم. وفي هذا الحفل المميز، تألق النجوم بلحظات كلاسيكية فاخرة، لتصاميم لاغرفيلد الأكثر شهرة.

ومن أبرز النجمات اللواتي اعتمدن قلادات الشوكر خلال حفل الـMet Gala وتميزن بإطلالات رائعة في حفل الـMet Gala لهذا العام هن

الفنانة العالمية ريهانا Rihanna

ارتدت ريهانا فستان من دار Valentino ومجوهرات فاخرة بقيمة أكثر من 20 مليون دولار، حيث اختارت تزيين إطلالاتها المميزة بمجوهرات فاخرة من بولغري Bvlgari، واعتمدت عقد فخم من البلاتين، يتضمن 5 ماسات إجاصية و 118 لؤلؤة أكويا المزروعة و7 ماسات لؤلؤة و 109 ماسة مستديرة و 561 ماسة ذات أشكال باهظة، مرصّعة على طريقة بافيه.

الممثلة آن هاثاواي ترتدي Anne Hathaway

اعتمدت عقد وسوار Monete من المجوهرات الراقية من دار بولغري Bvlgari، مصمّم من الذهب الأصفر ومرصّع بعملة فضية واحدة. وظهرت آن هاثاواي بفستان ليز هيرلي الشهير من فيرساتشي Versace من عام 1994، الرائع حيث تميزت إطلالتها ولفتت الأنظار بشكل مبهر بهذا الفستان الفخم وقلادة الشوكر التي كانت تعتمدها.

الممثلة الأمريكية كيري واشنطن Kerry washington

اختارت كيري مع فستانها الأسود مجوهرات فاخرة وقلادة شوكر من دار ميكيموتو جاردين ميستريوكس المصمم من أكويا من اللؤلؤ والماس الفاخر، مع خاتم من دار بوتاني، وخاتم جوزيف سايدان لإكمال اللوك الخاص بها.

الممثلة إيل فانينغ Elle Fanning

ارتدت الممثلة عقدًا من مجموعة Grain de Café من Cartier من عام 1955، والذي ارتدته غريس كيلي في الصورة الملكية، ولكن أوضحت فانينغ أنه قد لا تكون هذه القلادة بالضبط التي ارتدتها كيلي، ولكنها قديمة ومن ذلك الوقت.