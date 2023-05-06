وأوضح غوميز في تصريحات لبرنامج “ملعب SBC”: “يجب على لاعبي الهلال التركيز أمام اوراوا، فهم سيلعبون على مباراة واحدة ويجب الفوز بها”، متابعا ” ولدي ذكريات جميلة في ملعب سايتاما لكنه ملعب صعب بجماهيره الكبيرة,وأتذكر آسيا كانت 20 عاما والفريق لا يفوز بالكأس، وفزنا بالدوري، وكذلك أتذكر حضور الجماهير بكثافة مما ساعد الفريق، وكانوا لا يقولون لي صباح الخير لكن كانوا يقولون نريد آسيا”.

وأضاف: “حين فزنا بآسيا في 2019، فقبل ذلك بعام ونصف لم أفز بأي لقب مع الهلال، وقال لي رئيس النادي إن هدفنا الرئيسي هو آسيا، وهذا كان تفكيري، لو لم أحقق آسيا كنت سأرحل عن الفريق لأن هذه كانت كلمتي، وكنت أريد أن أحقق ما قلته”.

وأكمل: “الهلال أثبت أن الكرة السعودية قوية، وبعدما سجلت في نهائي آسيا عام 2019 نزلت دموعي يومها بشكل لا إرادي”.

واختتم حديثه قائلا: ” والهلال في آسيا مثل ريال مدريد في أوروبا واللاعبون هم من يأتون له، وأتمنى ان يأتي ميسي إلى الهلال”.