سخرت الفنانة الاستعراضية سلمى مجدي، من أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، التي تفجرت أمس الجمعة، حيث حررت الزوجة محضرا ضد «شاكوش» اتهمته فيه بالسرقة.

وقالت سلمى مجدي عبر منشورا ساخرا عبر حسابها على فيسبوك: «جماعه هو الطلاق ملوش سجدة»، في إشارة منها إلى سجدة زوجة حسن شاكوش يوم زفافها.

وفي عام 2020، دخل حسن شاكوش في أزمة جديدة عقب قرار منعه من الغناء من جانب نقابة المهن الموسيقية، ولكن هذه المرة مع الفنانة الاستعراضية سلمى مجدى التي رفعت دعوى قضائية ضده بعد الاعتداء عليها، حيث كان متزوجًا منها عرفيًا بحسب مقطع فيديو لها كشفت فيه عن التفاصيل الخاصة بزواجهما.