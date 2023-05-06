طمأنت الفنانة شيرين عبدالوهاب تفاصيل جمهورها على صحتها بعد سقوطها على مسرح حفل دبي الأسبوع الماضي.

وقالت في لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر :«وبعد وقعة مسرح دبي، جابولي دكتور اللي بيعالج كريستانو رونالدو، وعملي علاج طبيعي، وبقالي 3 أيام بعمل علاج طبيعي وبيتم ربط رجلي ببلاسترات طويلة، وريحتني جدًا، وبشكره جداً».

وأضافت «إحنا كجيل حضرنا المزيكا في عصرين، حضرنها في الكاسيت وال cd، وبعتبر نفسي قديمة جديدة، دلوقتي فيه منصات كتيرة جدًا، وأي شخص لو عنده موهبة في أي شئ أنه يقدمها، والجمهور هيشوفها على التليفون وهيدعمه في ساعتها، الدنيا سهلة بس انتوا ابدعوا».