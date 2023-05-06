ظهر رباعي الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وعبدالإله المالكي، وهم يتابعون لقاء الفريق أمام أوراوا ريدز دياموندز الياباني من المدرجات.

ويغيب سلمان الفرج قائد الهلال عن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة، فيما يفقد الزعيم خدمات سالم الدوسري بعدما تعرض للطرد يف مباراة الذهاب.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهت نتيجة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.