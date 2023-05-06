أوقف الاتحاد البولندي لكرة القدم فيليب ملادينوفيتش مدافع ليجيا وارسو لمدة ثلاثة أشهر بسبب اعتدائه على ثلاثة لاعبين عقب الفوز بكأس بولندا.

وأحرز ليجيا لقب كأس بولندا للمرة 20 يوم الثلاثاء بعد التفوق 6-5 بركلات الترجيح على راكوف تشوستوهوفا متصدر الدوري وعقب انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

ووثقت لقطات مصورة تعرض ملادينوفيتش لمضايقات من عدد من لاعبي راكوف، لكنه رد بتوجيه لكمات إلى ثلاثة لاعبين.

وقال الاتحاد البولندي إن ملادينوفيتش عوقب بغرامة قدرها حوالي 29 ألف دولار وسيتعرض للإيقاف في مسابقتي الدوري والكأس وسيغيب عن المباريات الافتتاحية في الموسم الجديد الذي ينطلق في يوليو تموز، فيما تقدم اللاعب بالاعتذار بسبب هذه الواقعة.