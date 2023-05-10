كشف استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية، أنه ينصح الأطفال المصابين بحساسية الصدر ومشاكل صدرية بشكل عام ممارسة السباحة لانها من الرياضات التي تساعد على زيادة حجم الرئتين.

وأوضح أن هناك حالات مرضية لديها نسبة عالية من التعرض للغرق الجاف مثل المصابين بالصرع والخلل في كهرباء الدماغ.

وتابع خلال لقاء له في برنامج “سيدتي” أن “نزول الأطفال للمياه يبدأ من عمر عام، لكن كرأي طبي هذا العمر غير مناسب بدنيا لتعلم السباحة .

وأضاف : صعوبة التنفس والخمول والكحة المستمرة هي أبرز أعراض تعرض الشخص للغرق والتي تستدعي الذهاب للمستشفى”.

وفيما يخص أهم الإسعافات الأولية المطلوبة في حال تعرض الطفل لحالة غرق ، نصح بوضعه على الأرض على ظهره ومراقبة نبضات القلب ثوم وضعه على جنبه وتدفئته ، وإذا لم يكن يتنفس يجب عمل له تنفس صناعي والضغط على القلب ثم الاتصال بالإسعاف.