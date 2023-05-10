كشف استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية، أنه ينصح الأطفال المصابين بحساسية الصدر ومشاكل صدرية بشكل عام ممارسة السباحة لانها من الرياضات التي تساعد على زيادة حجم الرئتين.

وأوضح أن هناك حالات مرضية لديها نسبة عالية من التعرض للغرق الجاف مثل المصابين بالصرع والخلل في كهرباء الدماغ.

وتابع خلال لقاء له في برنامج “سيدتي” أن “نزول الأطفال للمياه يبدأ من عمر عام، لكن كرأي طبي هذا العمر غير مناسب بدنيا لتعلم السباحة .

وأضاف : صعوبة التنفس والخمول والكحة المستمرة هي أبرز أعراض تعرض الشخص للغرق والتي تستدعي الذهاب للمستشفى”.

وفيما يخص أهم الإسعافات الأولية المطلوبة في حال تعرض الطفل لحالة غرق ، نصح بوضعه على الأرض على ظهره ومراقبة نبضات القلب ثوم وضعه على جنبه وتدفئته ، وإذا لم يكن يتنفس يجب عمل له تنفس صناعي والضغط على القلب ثم الاتصال بالإسعاف.

هل الأطفال المصابين بحساسية الصدر ومشاكل صدرية بشكل عام أكثر عرضة للغرق الجاف من الباقين؟ د. باسم كردي يجيب@Bassemkurdi#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/IJDg6IEuTC — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2023

د. باسم كردي – استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية : نزول الأطفال للمياه يبدأ من عمر عام، لكن كرأي طبي هذا العمر غير مناسب بدنيا لتعلم السباحة@Bassemkurdi#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/4R3MDBV5sx — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2023

استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية : صعوبة التنفس والخمول والكحة المستمرة .. أبرز أعراض تعرض الشخص للغرق والتي تستدعي الذهاب للمستشفى @Bassemkurdi#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/7qpl6gTioK — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2023

د. باسم كردي – استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية يكشف عن أهم الإسعافات الأولية المطلوبة في حال تعرض الطفل لحالة غرق @Bassemkurdi#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/PRlaRcusk4 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2023