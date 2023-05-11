تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫11801 مقابل الريال الواحد 0٫24284
الدولار: 3٫75027 مقابل الريال الواحد 0٫26665
درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97918
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75514
دينار أردني: 5٫28661 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫24080 مقابل الريال الواحد 0٫08170
دينار بحريني:9٫94808 مقابل الريال الواحد 0٫10053
الريال القطري: 1٫03015 مقابل الريال الواحد 0٫97073
الدرهم المغربي: 0٫37468 مقابل الريال الواحد 2٫67152
الجنيه المصري:0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23881
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