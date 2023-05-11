تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫11801 مقابل الريال الواحد 0٫24284

الدولار: 3٫75027 مقابل الريال الواحد 0٫26665

درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97918

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75514

دينار أردني: 5٫28661 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫24080 مقابل الريال الواحد 0٫08170

دينار بحريني:9٫94808 مقابل الريال الواحد 0٫10053

الريال القطري: 1٫03015 مقابل الريال الواحد 0٫97073

الدرهم المغربي: 0٫37468 مقابل الريال الواحد 2٫67152

الجنيه المصري:0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23881