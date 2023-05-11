تُطالعنا وزارة الداخلية وقطاعاتها بشكل يومي وقوي ، بأنموذج فريد من نوعه بجهود ضبط مهربي ومروجي المخدرات بكافة أطراف المملكة المترامية ، منذ أن بدأت حملة الحرب على المخدرات والتي تجد الدعم الكامل من القيادة الرشيدة لأجل (الإنسان أولًا) ، بالتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وعبر المنافذ حتى رسمت هذه الحملة الابتسامة ونالت القبول والتفاعل من المواطنين بتقديم البلاغات ودعم الجهود الأمنية انطلاقًا من الوازع الديني والوطني الذي حفِظ العقل وحقّ للإنسان العيش بأمن وأمان من آثار هذه الآفة الفتاكة.

ومن خلال عمليات الضبط المختلفة شاهدنا الكميات المذهلة ومدى الحس الأمني العال في التعامل معها وضبطها والكشف عن حيل المهربين والمروجين وتتبع شبكاتهم وأوكارهم ومعروضاتهم سواء على أرض الواقع أو من مواقع التواصل الاجتماعي ( الذكاء الأمني ) والاطاحة بهم فردًا فردًا وجماعات ليتحقق وبكل فخر ما أكّده سمو سيدي وزير الداخلية حينها بأن (الضربة تتلوها ضربات ) مما كان لذلك الدافعية العالية وبالمرصاد لكل مروج أو مهرب أو متواطئ.

كما لمسنا مدى التأثير الإيجابي للرسالة الاعلامية التوعوية لوزارة الداخلية عبر القنوات الرسمية لقطاعاتها والمخاطبة بمختلف اللغات للتعريف بهذه الحملة والإبلاغ عن حالات التعاطي والتهريب والترويج .

ومما يسرنا جميعًا تفاعل عدد من القطاعات والوزارات مع هذه الحملة ومنها النيابة العامة بالتعريف بالعقوبات النظامية حيالها ، والدور المهم لوزارة التعليم عبر مدارسها وفصولها بالتوعية المبكرة من هذه الآفة لضمان تحصين عقول شباب الوطن وحماية النسيج الاجتماعي ، كذلك وزارة الشؤون الإسلامية عبر منابر الجمعة ، ووزارة الصحة عبر مستشفياتها والوحدات الخاصة بالتوعية والإدمان ، ولا يفوتنا الجهود الموفقة لرجال الجمارك عبر المنافذ المختلفة بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.

ختامًا نشيد بأبطالنا في الأمن العام و حرس الحدود ومكافحة المخدرات والإدارة العامة للمجاهدين و الأفواج الأمنية والجمارك ، ونؤكد أن هذا الوطن أمانة مواصلين بأقلامنا وما أوتينا من قوة دعم أهدافه في القضاء على هذه الآفة ومن يقف خلفها سواء في الداخل أو الخارج لأنها (حرب شرسة) بصور مختلفة تتطلب تكاتف جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ الفوري عن المهربين والمروجين والمتواطئين والمشتبه بهم على الأرقام الرسمية المعلنة (995) أو (911) بمناطق مكة المكرمة و الرياض و الشرقية أو (999) في بقية المناطق أو عبر البريد الإلكتروني والذي يتم معالجتها بسرية تامة لننعم قريبًا بـ ( وطن بلا مخدرات ).