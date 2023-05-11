اتُهمت امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا من مدينة كراسنويارسك في روسيا بإصدار أمر بقتل ابنتها البالغة من العمر 48 عامًا حتى ترث شقتها.

وتفصيلاً، في 19 أبريل 2023، أقام أحد معارفها لقاء بين المرأة والجاني المحتمل لجريمة القتل في حديقة بشارع Odesskaya في مدينة كراسنويارسك ، ناقشوا خلاله تفاصيل وطريقة ارتكاب الجريمة.

ويُشار إلى أن المرأة وعدت بدفع 80 ألف روبل (1040 دولارًا) لقاتل العقد بمجرد تقديم دليل على مقتل ابنتها.

ولكن بدلاً من تنفيذ الضربة على ابنة المرأة البالغة من العمر 67 عامًا، ذهب القاتل المحتمل مباشرة إلى الشرطة وأخبرهم عن نوايا المرأة الشائنة.

وطلب المحققون من الرجل الاستمرار في لعب الدور وساعدوه في تنظيم جريمة القتل، وفي الثالث من مايو، أخطر القاتل المتعاقد تحت إشراف محققين روس ، “الأم المحبة” بأنه أكمل العقد وقتل ابنتها بطعنها مرارًا وتكرارًا بسكين.

وقدّم الرجل للمشتبه به حقيبة ابنتها كـ دليلاً على قتلها، وفي نفس اليوم قامت المرأة بتحويل 80.000 روبل الموعودة إلى حساب القاتل.

وعلى الفور ألقت الشرطة القبض على الأم الروسية وهي الآن متهمة رسميًا بارتكاب جريمة.