تعد سيتروين C5 اير كروس 2023، من بين الخيارات التي تدخل في قائمة أفضل السيارات التي تناسب العائلات في المملكة؛ حيث تتواجد في السوق السعودي من خلال 3 سيارات بينهم سيتروين C5 اير كروس 2023.

والسيارات هم : C3 اير كروس، وC4 اير كروس، على أن تتوفر سيارتي سيتروين جامبي،و سيتروين C4 X الكهربائية الجديدة في وقت لاحق، فيما تُعد سيتروين واحدة من أشهر العلامات الفرنسية التي تمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات وتاريخاً يؤكد تفوقها منذ زمن طويل في قطاع السيارات والتي واجهت الكثير من الأزمات التي تمكنت من تجاوزها لتواصل مسيرتها حتى اليوم.

وتتوفر السيارة العائلية الفرنسية في السعودية من خلال 3 فئات هم C5 LIVE ،C5 FEEL ،C5 SHINE وكل منهم بتجهيزات وأسعار مختلفة كالتالي: C5 LIVE بسعر يبدأ من 99,600 ريال، C5 FEEL بسعر يبدأ من 117,000 ريال، C5 SHINE بسعر يبدأ من 127,000 ريال.

وتستمد السيارة قوتها من محرك بنزين سعته 1.6 لتر توربو،يولد قوة165 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع EAT6.