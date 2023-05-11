ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عدداً من المخالفات، والتي تنوعت ما بين بيع أسماك مجهولة المصدر، وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسماك ناجل محظور صيدها في التوقيت الحالي، وذلك خلال حملة قامت بها على أسواق بيع الأسماك بحي القوزين جنوب جدة.

وأوضحت الوزارة أن الحملة جاءت بالتعاون بين كل من قسم الثروة السمكية بإدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة وأمانة جدة، مشيرة إلى أنه تم خلال الحملة ضبط صياد أجنبي يعرض أسماك ناجل محظوراً صيدها، وتم مصادرة عدد 22 صندوق أسماك والمقُدرة بحوالي ” 200 كيلوجرام ” تم تسليمها للجمعية الخيرية حسب التعليمات والأنظمة المتبعة، وإتلاف عدد 8 صناديق أسماك غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دائم ومفاجئ، مهيبةً في الوقت نفسه بالمستثمرين في قطاع تجارة الأسماك والصيادين والمتنزهين التقيد بالأنظمة واللوائح .