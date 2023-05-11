رصدت مقاطع فيديو وميضاً أزرق قيل أنه في سماء المدينة المنورة، في الوقت الذي أكد الكثيرون مشاهدته، وهناك من وثقه بالفيديو، وتم رصده أيضا عبر كاميرات المراقبة.

وكشف الفلكي ملهم هندي تفاصيل الفيديو المتداول، مؤكدًا أنه لا صلة له بما حدث في المدينة المنورة، وأنه يعود لحدث مشابه قبل أيام في ⁧‫الجزائر، ناشراً الفيديو الأصلي لما حدث في المدينة‬⁩.

وعلق الهندي عبر حسابه في تويتر: “تفيد شهادات برؤية جرم احترق في سماء ⁧‫المدينة‬⁩ قرابة الساعة 10 مساءً، ‏ومن وصف الشهود احترق سريعاً، ولونه يميل للأخضر، و‏غالباً هو نيزك احترق بالغلاف الجوي أو ما يسمى علمياً (كرة نارية‬⁩)”.

وتابع: “لا يمكن تأكيد الأمر حتى نحصل على فيديوهات أو صور له، ‏ذاكراً أنه لا يوجد أي بيانات لسقوط أقمار صناعية بذلك الوقت”، مبيناً أن الفيديو المنتشر لا صلة له بما حدث في المدينة المنورة‬⁩، كما نشر في تغريدة أخرى الفيديو الصحيح لنيزك المدينة الذي تم مشاهدة على نطاق واسع في تمام الساعة 8:55 مساء الأربعاء 10 مايو.