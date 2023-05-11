أُقيمت ظهر اليوم الخميس، مراسم قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا 2023 التي ستستضيفها دولة قطر.

وجاء المنتخب الوطني على رأس المجموعة السادسة رفقة منتخبات: تايلاند، قيرغستان، عمان، فيما وثق مقطع فيديو فرحة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بوجود المنتخب في المجموعة السادسة.

وتستضيف قطر منافسات كأس آسيا 2023 بدءًا من 12 يناير بمشاركة 24 منتخبًا على رأسهم الأخضر.

🚨فرحة ياسر المسحل بتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة😂💚.pic.twitter.com/mD4EzdS2OQ — بيت الهلال (@baytAlhilal) May 11, 2023

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