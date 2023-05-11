صرح نجم الهلال أندريه كاريو اليوم الخميس، في المؤتمر الصحافي، قبيل لقاء الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بأن الفريق مستعد للفوز.

وقال كاريلو: مستعدون بكل قوتنا للفوز والظفر بهذه الكأس ، سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق الإنتصار.

وأضاف اللاعب البيروفي: “لم يتسنى لنا تحقيق لقب بعد هذا الموسم ، ننظر للنهائي بإيجابية دائما في الهلال نسعى لتحقيق الإنجاز لنا كلاعبين وللنادي”.

ومن المقرر، أن تقام المباراةبين الهلال والوحدة، غدا الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.