كشفت سيدة مصرية ماضي صادم للعريس المصري الذي نشر صورة لقائمة منقولات عروسه ومكتوب عليها “من يؤتمن على العرض”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت قبل أشهر بصورة لمنقولات عروس كتب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال؟”، حيث أعلنت أسرة العروس تنازلها عن قائمة المنقولات.

وأكدت سيدة مصرية أن العريس كان زوجها السابق وأنجب منها طفلين، وأن الأخير طلقها ولم ينفق على طفليه رغم صدور حكم قضائي بمنحها نفقة للطفلين مقدارها ألف جنيه.

وأضافت أن طلقيها ميسور الحال وتزوج وأعطى عروسه الجديدة هدايا ثمينة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها لانتزاع حقهما منه.