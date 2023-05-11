حذر مهندس الكهرباء والمدرب المعتمد منصور الشبيبي، من الآثار الكارثية لكاميرات التجسس التي قد توجد في بعض الفنادق وغرف تبديل الملابس.

وقال الشبيبي خلال برنامج “سيدتي”: “الأثر كارثي لمشكلة كاميرات التجسس في الفنادق وغرف تبديل الملابس، الموضوع يحتاج حذر”.

وأضاف: “في بعض الأماكن التي تستأجر باليوم لازم تأخذون فيها الحذر والتأكد من أن الوضع آمن”.

واستشهد المهندس بواقعة فتاة في جدة تعرضت للتجسس في شقة خاصة، مشيرا إلى أنها اكتشفت وجود شخص يعرف كل تحركاتها واكتشفت وجود الكاميرا داخل فيش الكهرباء.