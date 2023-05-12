علق الدولي المعتزل محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب الوطني السابق على تسجيل المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد 109 هدف في الدوري المحترفين وإحراز عشرين هدف هذا العام .

وقال الدعيع “..لو انا رئيس ‎الهلال تعاقدت مع حمدالله “،مضيفا حمدالله هو المستفيد مع النصر أو الاتحاد بسبب محبته لكرة القدم والأهداف.

وأضاف لاعب الهلال السابق “حمدالله مدرب داخل الملعب ولديه مهارة عالية في ضربات الجزاء ، ويعتبر لاعب صندوق”.