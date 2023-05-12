تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09659 مقابل الريال الواحد 0٫24409
الدولار: 3٫75008 مقابل الريال الواحد 0٫26666
درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75857
دينار أردني: 5٫28633 مقابل الريال الواحد 0٫18917
دينار كويتي: 12٫23224 مقابل الريال الواحد 0٫08175
دينار بحريني:9٫94808 مقابل الريال الواحد 0٫10053
الريال القطري: 1٫02996 مقابل الريال الواحد 0٫97091
الدرهم المغربي: 0٫37232 مقابل الريال الواحد 2٫68844
الجنيه المصري:0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫23865
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