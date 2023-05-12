تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫09659 مقابل الريال الواحد 0٫24409

الدولار: 3٫75008 مقابل الريال الواحد 0٫26666

درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75857

دينار أردني: 5٫28633 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫23224 مقابل الريال الواحد 0٫08175

دينار بحريني:9٫94808 مقابل الريال الواحد 0٫10053

الريال القطري: 1٫02996 مقابل الريال الواحد 0٫97091

الدرهم المغربي: 0٫37232 مقابل الريال الواحد 2٫68844

الجنيه المصري:0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫23865